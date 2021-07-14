AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 14 Nisan 2020 tarihinde kabul edilmişti.

Teklife ile, terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulanacağı hüküm altına alınmıştı. "Milli istihbarat kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar" kapsam dışında kalırken örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar ise artırılmıştı.

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından cezaevlerinden 100 bin dolayında hükümlü erken tahliye oldu.

Yine açık cezaevinde bulunanlar da kovid izni kapsamında cezaevlerinden bırakıldı.

Ancak CHP teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, AYM’ye başvurdu. Özellikle; terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar ile Milli istihbarat kanunu kapsamına giren suçların kapsam dışında tutulmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

AYM Genel Kurulu, bugün yaptığı oturumda CHP’nin iptal talebini reddetti. Bu karar sonrası İnfaz Yasası’nda herhangi bir genişleme olmayacak. Yasa mevcut haliyle uygulanmaya devam edecek.