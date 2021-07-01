AYM'den Gergerlioğlu kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen cezası nedeniyle tutuklanan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. AYM, Gergerlioğlu için "hak ihlali" kararı verdi. AYM, Gergerlioğlu'nun cezaevinden tahliyesi için ağır ceza mahkemesine yazı yazılmasına karar verdi. Diğer yandan vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi Gergerlioğlu'nun vekilliğe geri dönmesi için süreç başlayacak.

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