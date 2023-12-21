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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Avrupa Adalet Divanı'ndan Avrupa Süper Ligi flaş karar - Futbol Haberleri

        Avrupa Adalet Divanı'ndan Avrupa Süper Ligi flaş karar

        Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine karar verdi. Yapılan açıklamada, "Alternatif turnuvalara katılan kulüplere ne UEFA ne de FIFA yaptırım uygulayamaz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:32
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        Avrupa Süper Ligi flaş karar
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        Avrupa'nın büyük kulüplerinin UEFA organizasyonlarından ayrılıp kulüplerin yönettiği bir organizasyon olan "Süper Lig" projesi için açtığı dava hakkındaki karar açıklandı. Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karara göre; UEFA, 2021 yılında duyurulan Avrupa Süper Ligi projesini iptal ederek rekabet hukukuna aykırı hareket etti.

        Buna göre; ne FIFA ne de UEFA, kendi organizasyonları dışındaki bir turnuvaya katılan kulüplere herhangi bir yaptırım uygulama hakkına sahip değil. Karar ile birlikte Avrupa Süper Ligi'nin yeniden kurulması gündeme gelse de projenin ilk duyurulduğu tarihteki taraftar tepkileri sebebiyle kulüplerin bu konuda çekimser olduğu belirtildi.

        Karar üzerine konuşan Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart, "UEFA'nın tekeli bitti, futbol artık özgür kaldı. Kulüpler artık kendi kaderini belirlemekte özgür ve yaptırım tehlikeleri yok. Taraftarlara buradan duyuruyoruz; Avrupa Süper Ligi'nde tüm maçlar ücretsiz olacak. Kulüpler için ise gelirlerin tamamı garanti edilecek." ifadelerini kullandı.

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        - AVRUPA SÜPER LİGİ KURULMADAN DAĞILMIŞTI -

        19 Nisan 2021 tarihinde İngiltere (Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur), İspanya (Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid), İtalya'dan (Milan, Inter, Juventus) 12 kulüp bir araya gelerek "Avrupa Süper Ligi" adıyla hafta içinde oynanacak yeni bir turnuvanın kurulması konusunda anlaşma sağladığını açıkladı.

        ​​​​​​​UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıktıklarını açıkladı.

        Avrupa'da yeni bir oluşum olarak yola çıkan Avrupa Süper Ligi'nde dağılmalar hızlı oldu. Kurucular arasında yer alan İngiliz ekipleri bu projeden çıktığını açıkladı. Futbol camiası ve taraftarların da yoğun baskısı üzerine Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için işlemleri başlattığını duyurdu.

        Bu kulüplerin ardından Atletico Madrid, Milan ve Inter de Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini duyururken Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi'nin başkanı Florentino Perez, "Proje beklemede. Hepimiz beraberiz ve gelecek için düşünüyoruz. 12 kulüp arasında bağlayıcı bir sözleşme imzaladık. Kimse projeden ayrılma bedeli ödemedi. Henüz bitmedi" açıklaması yaptı.

        UEFA, projeden ayrılmayan Barcelona, Real Madrid ve Juventus kulüpleri için disiplin süreci başlattı

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