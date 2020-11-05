Avcılar'daki saldırıda 'casusluk' iddiası!

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki önceki gün uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang'ın, Uygur Türkleri ile ilgili casusluk yapması konusunda kendisine ve ailesine tehditlerde bulunulduğunu söylediği öne sürüldü.

BİNAYA GİRERKEN SİLAHLA VURULMUŞTU

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Yakamoz Sokak'taki bir binanın girişinde meydana geldi. Bir arkadaşının evine yemeğe davetli olan Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang, alışveriş için dışarı çıktı. Alışveriş sonrası dönüşünde binaya girerken arkasından gelen bir kişi, Aimaitijiang'a tabanca ile iki el ateş etti.

Omuz ve kolundan yaralanan Yusufujrang Aimaitijiang, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanın işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde iki boş kovan bulurken, şüphelinin metrobüs üst geçidine doğru yaya olarak hızla kaçarak uzaklaştığını belirledi.

POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURUYOR

Tedavisi süren Aimaitijiang'ın, bir süre önce yurt dışındaki Uygur Türkleri ile ilgili casusluk yapması konusunda kendisine ve ailesine tehditlerde bulunulduğunu söylediği öne sürüldü. Casusluk iddiası, bazı yabancı haber ajanslarında yer aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu iddialar da göz önüne alınarak soruşturma ve çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Bütün olasılıkları değerlendiren polis, saldırıyı yapan kişinin ateş ettiği kişi ile aralarında kısa süreli bir boğuşma yaşandığını da belirledi. Saldırının profesyonel olabileceği gibi bir anlaşmazlık sonucu da meydana gelmiş olabileceği de değerlendiriliyor.