Avcılar'da balkon çöktü : 2 yaralı!

Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın 4 ve 5'inci katlarındaki balkonlar çöktü. Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı.

DHA'nın haberine göre, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.