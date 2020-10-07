AA

Umurbey Aytepe mevkisindeki çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı. Yol kenarında yakılan bir otomobil lastiğinden çıktığı tahmin edilen yangında 5 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenildi.