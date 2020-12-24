Atatürk'e çirkin saldırı!

Muratpaşa ilçesinde her hafta duvarlara kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından 'Allah'tan uzaklaştıran' manasında olan 'tağut' kelimesi kullanılarak Atatürk ile ilgili hakaret içerikli cümleler yazılması, mahallelinin tepkisine neden oldu.
DHA'nın haberine göre, sokaktaki bazı ev ve iş yerlerinin sağlı sollu duvarlarına, yönlendirme tabelalarına yazılan yazılar nedeniyle mahalle muhtarı Halil Ay, durumu polis ekiplerine bildirdi.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Ekipler, mahalle giriş ve çıkışlarında yaptıkları incelemenin ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir kişinin bisikletle özellikle akşam saatlerinde gelerek elindeki boya kalemiyle duvarlara 'Tağut Atatürk' yazdığı tespit edildi. Siyah giyimli ve yüzünü de cerrahi maske ile kapatan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mahallede oturan Seçil Kınacıoğlu, yazan kişiyi bir türlü tespit edemediklerini belirtti. Yazıların bir haftadır sıklıkla yazıldığını belirten Kınacıoğlu, “Bu mahallede yaşayan biri kesinlikle değil. Kamera kayıtlarını izledik. Bunu yapan hep aynı kişi. Bisikletle gelip yazarak gidiyor" dedi.
Bir başka mahalle sakini Sevim Torrakoğlu ise yazıyı görünce 'Tağut'un ne olduğunu merak edip araştırdığında kötü bir anlam taşıdığını öğrendiğini söyledi. Yazıyı sildiklerini, ancak bu kişinin her defasında yeniden yazdığını belirten Torrakoğlu, “Bu kişi bir an önce yakalansın. Çocuklarımız var ve tedirginiz" diye konuştu.
Mahalle muhtarı Halil Ay ise şikayetler üzerine durumu polise bildirdiklerini ve bu yazıları silmeye çalıştıklarını söyledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade eden Ay, “Mahalle sakinleri tedirgin oldu. Tepkiliyiz. Devlet büyüğüne böyle bir yazı yazılmaması lazım. Şahsı güvenlik kamerasında gördüm. Çok rahat bir şekilde yazarak gidiyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!