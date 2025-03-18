Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti.

3100 METREDE DÜŞTÜ AYAĞI KIRILDI

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Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan 12 kişilik dağcı grup, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti. 3 bin 100 metre irtifada dağcılardan biri düşerek ayağından yaralandı.

BÖLGEYE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgede mahsur kalan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma helikopteri ile bölgeye giden ekipler, yaralı dağcı ve iki arkadaşını mahsur kaldığı yerden alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

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Alandaki 9 dağcı ise AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde inişe geçti.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, Artos Dağı'na çıkan 12 kişilik dağcı ekibin mahsur kaldığı ihbarının hemen ardından çalışma başlattıklarını söyledi.

MAHSUR KALAN DAĞCILAR KURTARILDI

Dağcılardan birinin düşerek ayağını kırdığı bilgisini aldıklarını belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"15 kişilik arama kurtarma personelini ivedi bir şekilde olay yerine gönderdik. 4 kişilik bir UMKE ekibi de bizimle olay yerine intikal etti. Bölgede yaptığımız çalışma neticesinde hem hava şartları hem de tipiye karşılık helikopter desteğiyle vatandaşımızı olay yerinden almak için İl Jandarma Komutanlığımızla görüşme sağladık. Akabinde alana bir helikopter gönderdik. Alandaki kazazede vatandaşımızı helikopterle aldık ve sağlık ekiplerine teslim etmek üzere hastaneye götürdük. 2 kişi de yaralıyla hastaneye gitti. 9 kişilik ekip ise dağdan iniş yapıyor. Koordine halindeyiz."