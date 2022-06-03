Arsenal Kulübü, sözleşmesi ay sonunda bitecek 31 yaşındaki Lacazette'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

Lacazette, 2017'de altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'dan Arsenal'a transfer olmuştu.

Birer kez İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'da 206 maça çıkan Lacazette, 71 gol kaydetti.