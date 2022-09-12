SON DAKİKA | Arda Turan futbolu bıraktı! Arda Turan kimdir, kaç yaşında ve neden futbolu bıraktı? - Futbol Haberleri

Galatasaray altyapısından yetişen ve son olarak yine sarı-kırmızılı formayı giyen Arda Turan, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Arda Turan, profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Arda Turan, vedasını eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube hesabından bir videoyla duyurdu. Arda Turan veda açıklamasında, "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek" ifadelerini kullandı.

BAYRAMPAŞA'DA BAŞLAYAN BİR KARİYER... Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi. 2011 yılında 13 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olan orta saha 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya gitmişti.

UEFA KUPASI KAZANDI Arda Turan, 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Atletico'da ise La Liga şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı. Arda, Devler Ligi'nde de finale çıkan takımda öne çıkan isimlerden biriydi.

BARCELONA'DA KAZANDIĞI KUPA SAYISI Türk futbolu adına önemli bir adım atan ve Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, Messi, Neymar gibi yıldız oyunculardan kurulu bir kadroda yer aldı. Arda Turan, Katalan ekibinde 55 maçta 15 gol ve 10 asist üretti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ Arda Turan, 100 kez giydiği milli formayla 17 gol üretti. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla hafızalara kazındı. Arda Turan'ın kariyerine Galatasaray'da devam edeceği ve sportif direktör Cenk Ergün'ün yardımcısı olacağı gündeme gelmişti.