Araçtan indi, bıçağı çekip saldırdı!

Sağ şeride duran araçtan iki kişi inerken, 33 plakalı araçtan da elinde bıçakla sürücü çıkarak diğerlerine sallamaya başladı.

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, trafikte seyir halinde olan 33 plakalı otomobilin sürücüsü S.B., Talaş mevkiine geldiğinde sol şeritte arkadan gelen O.K. yönetimindeki aracı durdurmaya zorladı.

KAÇARAK BIÇAKTAN KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Bu sırada iki kişi sağa sola kaçarak bıçaktan korunmaya çalıştı. Araçlarda bulunan kadınların da inmesiyle bir süre sonra eli bıçaklı saldırgan otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bıçak çekilen kişiler, polis merkezine giderek diğer şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.