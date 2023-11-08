Son dakika haberi Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Antalya Korkuteli'nde saat 15.39'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı
Giriş: 08.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:58
Son dakika haberine göre Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın