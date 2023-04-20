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Ankara'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!

Ankara-Samsun kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Giriş: 20.04.2023 - 08:17 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!
Ankara'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!
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DHA

Ankara'da kaza sabah saatlerinde Ankara-Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkiinde meydana geldi.

10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

DHA'da yer alan habere göre Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 araç birbirine girdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILAR VAR

Zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YOLDA UZUN KONVOY OLUŞTU

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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