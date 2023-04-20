Ankara'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!

Zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.