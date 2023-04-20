Ankara'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!

Ankara'da kaza sabah saatlerinde Ankara-Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkiinde meydana geldi.
10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 araç birbirine girdi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILAR VAR
Zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YOLDA UZUN KONVOY OLUŞTU
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.