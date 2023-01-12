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Ankara'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yapan ve yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazada 21 kişi yaralandı

Giriş: 12.01.2023 - 07:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da minibüs kazası: 20 yaralı

Ankara'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, önce kaza yapan bir otomobile ardından bariyerlere çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 21 kişi yaralanırken, iddiaya göre durumu iyi olan bazı göçmenlerin olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu, Tulumtaş mevkisinde meydana geldi. İçerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, kaza nedeniyle yol kenarında duran otomobile çarptı. Ardından savrulan minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan çok sayıda kaçak göçmen yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çevre yolu üzerinde yerde yatan yaralılara müdahale etti.

Minibüste sıkışan 2 kişi ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle çıkartılarak, sağlık personeline teslim edildi. Yaralanan 21 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Bu sırada kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilen çok sayıda göçmenin ise olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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