Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Şişli'de Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambulanstan inen Emre Tyler Mays'ı (17),bıçaklayarak öldüren Akın K., hakkında istenen ceza belli oldu.

YAKINLARINA SALDIRAN KİŞİYE BENZETMİŞ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, korkunç olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. İş insanları Randolph Mays ve eşi Figen Mays’ın oğulları Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Bu sırada bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın K., ambulanstan indirilen Emre Tyler Mays'ı yakınlarına saldıran kişiye benzetti. Şüpheli Akın K., yanında bulunan bıçakla ambulanstan inen Emre Tyler Mays'a saldırdı ve yaraladı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ağır yaralanan Mays, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan Akın K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli Akın K., hakkında "Kasten adam Öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.