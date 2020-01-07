Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Şişli'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre T. M., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ KARDEŞ KAVGA ETTİ

Habertürk'den Mustafa Şekeroğlu'nun edindiği bilgiye göre olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen M. ile Randolp W. M. çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre T. M., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANEDE SALDIRIYA UĞRADI

Lise öğrencisi Emre T. M., ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın K.(22) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçakla yaralanan Emre T.M., hemen hastaneye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Emre T.M. kurtarılamadı.

KAVGA ETTİKLERİNE BENZETMİŞ

Olayın ardından harekete geçen Şişli İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Akın K.’yı yakaladı. Akın K.'nın, verdiği ifadesinde Emre T.M.’yi akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzettiğini ve bu yüzden bıçakladığını söyledi. Polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanan Akın K.'nın 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.