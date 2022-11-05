Spor Toto 1. Lig'de Altay ile Beyçimento Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Konuk ekip, 65. dakikada Mustafa'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi, 83'te Paixao ile eşitliği yakaladı. Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Beyçimento Bandırmaspor, 12. sırada konumlandı.

11 puanlı Altay ise 15. basamakta yer aldı.