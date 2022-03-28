Almanya'dan Rusya'ya 'Ruble' yanıtı: Kabul edilemez

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Almanya Ekonomi Bakanı açıklamasında "Rusya, güvenilir olmayan bir enerji tedarikçisi. Rusya'nın dost olmayan ülkelerin doğalgaz ödemelerini ruble ile yapması talebinin G7 ülkeleri için 'kabul edilemez" dedi.

Rus Parlamenter Ivan Abramov ise "Doğalgaz bedelini ruble olarak ödemeyi reddetmek gaz arzının durmasına yol açar" yanıtını verdi. Abramov, ülkenin ekonomi politikası komitesinde de yer alıyor.

DOST OLMAYAN ÜLKELERİN DOĞALGAZI RUBLE İLE ÖDEMESİ TALEBİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz haftalarda, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi Dolar veya Euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" demişti.

Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes Dolar ve Euro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor" diye konuşmuştu.

Putin, Rusya’nın ihracatta ödemeleri Dolar ve Euro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, “ABD ve AB’ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri Dolar, Euro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" demişti.

Söz konusu değişikliğin yalnızca ödemelerdeki para biriminde değişiklik yaratacağını belirten Putin, "Rusya, daha önce imzalanan sözleşmelerde belirlenen fiyat ve hacim esaslarına göre doğal gaz arzını sürdürecektir. Bazı meslektaşlarımızın aksine, güvenilir bir ortak ve tedarikçi olarak ticari itibarımıza değer veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Putin, doğal gaz satışında ödemelerin rubleye çevrilmesine yönelik sürecin başlatılması için Rus hükümetine ve Gazprom’a talimat verdiğini sözlerine eklemişti.