Almanya'dan kritik F-35 kararı

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Tornado jetleri, olası çatışma durumlarına karşı Almanya'daki ABD’nin nükleer bombalarını taşıma özelliğine sahipti. Ancak 1980’lerden beri kullanılan Tornado filosunun 2025-2030 yılları arasında kademeli olarak yenilenmesi planlanıyordu.

Şubat ayının başında Reuters'â konuşan Almanya’dan bazı yetkililer, Berlin yönetiminin bu yönde bir adımı olduğunu söylemiş fakat henüz karar verilmediğini ifade etmişti.

SAVAŞ ALMANYA'NIN POLİTİKALARINI DA ETKİLEDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, Avrupa ülkelerini tedirgin ettiği gibi Almanya’nın da güvenlik politikasında önemli bir kırılmaya yol açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz alelacele Alman ordusunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için, 100 milyar Euro'luk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurdu.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra savunma harcamalarına çok fazla kaynak ayırmayan ve uluslararası platformlarda temkinli ve dengeli bir politika izlemeye çalışan Almanya'da bazı tabuların artık yıkılıyor olması, ülkenin geçmişinden kopmaya başlaması olarak nitelendiriliyor.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ F-35 KRİZİ

Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından ücretinin ödenmesine karşın Pentagon daha önce görülmemiş bir şekilde Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmıştı.

Ardından F35'ler ve alternatifler üzerine taraflar arasında karşılıklı görüşmeler başlamıştı.

Son olarak Antalya Diplomasi Forumu'nde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin "Görüşme trafiği başladı. Karşılıklı dinleme anlama ve noktasında adımlar atıldı. Talep ne, çözümün adımları ne olabilir demek için erken. Diyaloğun başlaması olumlu bir konu. F-16 modernizasyonu konusunda kararlıyız ve biz bunu yaparız" ifadelerini kullandı.