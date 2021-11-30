'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır'

DHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, basın toplantısı düzenledi.

MYK'da yerel yönetim faaliyetleri hakkında kapsamlı bir sunum olduğu, Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum gerçekleştirdiğini belirten Çelik, Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

'ATATÜRK'ÜN TUTUMUNDAN ÖĞRENECEKLERİ ÇOK ŞEY VAR'

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın İngiliz arşivinde Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesine verdiği ve hiç yayımlanmayan bir röportajını gün yüzüne çıkardığını belirten Çelik, "Atatürk 'Yeni Türkiye' vurgusu yapıyor, kapitülasyonlara hiçbir alanda müsaade edilmeyeceğini belirtiyor. Burada tabii bu gazete yayını çerçevesinde Fransızlara bir çağrı yapıyor. Fransızların herhangi bir kapitülasyon dayatması karşısında bunu dostane ilişkiler geliştirme arzulamakla birlikte bunun bizim için asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunu, tam bağımsızlık temelinde bu yaklaşımı sürdüreceğini ifade ediyor. O zamanki zor şartlarda bu yüksek iradenin bu kadar güçlü bir şekilde var olması aslında son derece yol göstericidir. Tabii bunun ışık tutması gereken, siyasilerin buradan öğreneceği çok şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mektup yazarak başka devletlerin Ankara büyükelçilerine şikayet eden siyasilerin Atatürk'ün bu tutumundan, bu tavizsiz tutumundan öğreneceği çok şey var" diye konuştu.

'ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZDIR'

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın, "AK Parti'den 2023'te adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı yönünde bir açıklama gelmedi" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup olmayacağı konusu herhangi bir spekülasyon konusu ya da sorgulama alanı değil AK Parti açısından. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla da bütün bir Cumhur İttifakı açısından bunun net bir şekilde ortada olduğu gözüküyor. Cumhur İttifakı'nın adayı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır, 2023 seçimlerinde. AK Parti'den bir açıklama yapılmadığı da doğru değildir. Yani bu hemen hemen her il danışma meclisimizde, hemen hemen bütün il kongrelerimizde, teşkilatlarımızda, belediye başkanlarımızla bir araya geldiğimiz her zeminde, bütün AK Parti kurmayları, AK Parti yöneticileri arkadaşlarımız bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Daha da önemlisi zaten Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur. Vatandaşlarımızın görüşü budur. Bu açıdan hiçbir tereddüt, hiçbir gölgeli alan, gri alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı'dır."

'MEZE LAFI ÇOK YAKIŞIKSIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı kendi siyasi ikbali için şimdi de MGK'yı meze yapmaya başladı" şeklideki ifadesine tepki gösteren Ömer Çelik, "Onların kafasındaki MGK, siyaset üzerindeki vesayet kurumu olarak kodladıkları için vesayet üretip üretmeme üzerinden sınırlı olarak gündeme gelen bir kurumdur. Gerçek bir MGK, sadece ülkenin asgari güvenliğinden, sadece emniyet ya da ülke ile ilgili her meseleyi ele alır. MGK ulusal güvenlikle ilgili her gelişmeyi ele alır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etrafındaki ekonomik gelişmeler, dünyadaki küresel, ekonomik gelişmeler bütün bunlar tabii ki önemlidir. Aynı şekilde bugün artık iklim değişikliği, iklim meseleleri bile bir güvenlik meselesi olarak bu kurumlar tarafından alınmaktadır. Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin en itibarlı kurumu' demiş. Kuşkusuz Milli Güvenlik Kurulu, çok itibarlı bir kurumdur ama kurumlar arasında öyle en itibarlı daha az itibarlı diye bir yarış, siyasetçi bir devlet adamı mantığı açısından doğru bir şey değildir. Meze lafı çok yakışıksız bir laf. Bazen gerçekten Türkiye'nin ulusal meseleleriyle ilgili kurumlarından çıkan kararların bu şekilde ele alınması kuşkusuz meseleye devlet adamı gözüyle bakılmadığını gösteriyor. Son tezkereye, 'hayır' demeleri çok şaşırtıcı olmuştur. Geçmişte de pek çok konuda itiraz etsek de bu konuda yani ulusal güvenlik konusunda CHP'nin kendi açısından tutarlı ve çizgisi vardı. Ama şimdi tezkereye 'hayır' diyerek Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçları açısından son derece karşı bir noktada durmuş oldular" diye konuştu.

'FİTNE HABERCİLİĞİ

Alman Deutsche Welle kanalının Türkiye'de yaşayan Çerkeslere asimilasyon uygulandığı yönündeki haberini, 'fitne haberciliği' olarak nitelendiren Çelik, "Son derece provokatif bir yaklaşım. Türkiye'deki farklı etnik kökenler üzerinde çalışan çeşitli platformlar var. Bunların mesnetsiz yaklaşımlarını da haberleştirmeye çalışan, yaymaya çalışan belli bir takvimle çalışan maalesef bir habercilik anlayışı var. Türkiye'de Çerkesçenin öğrenilmesi, kültürünün yaşatılması teminat altındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları çerçevesinde buna da en ufak bir şüphe ve tereddüt yoktur. Herhangi bir ayrılık yoktur. Çerkes kardeşlerimizin bu habere verdiği cevabın sonuna kadar arkasındayız ve yüzde 100 katılıyoruz" dedi.

'SIKINTILARI AŞABİLECEK MEKANİZMALARI ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Çelik, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin MYK'da değerlendirme yapılıp, yapılmadığının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Hakkaniyetli, makul bir asgari ücret tablosunun ortaya çıkması için bütün enstrümanların yani bunu gerçekleştirebilecek enstrümanların değerlendirilmesi gerektiğini, bu enstrümanlardan hangisinin seçileceği kuşkusuz orada sendikalar var, bakanlık var, asgari ücret tespit komisyonu var o çerçevede bir şey. Kuşkusuz AK Parti MYK'sı hem geçen MYK'mızda, hem bu sefer bu konuyu değerlendirdi. Çeşitli görüşler ortaya koyuldu. Belli görüşler olgunlaşıyor. Bizim bir yaklaşımımız var ama dediğin gibi hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir çerçevede. Değerli vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın; bize iletilen her mesajı alıyoruz. Bize iletilen her mesajı hassas bir şekilde değerlendiriyoruz. Zaten hepimiz sahadayız. Vatandaşlarımızla oturuyoruz konuşuyoruz, çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Kuşkusuz alınan kararların, yürünen yolun zor zamanları oluyor, kolay zamanları oluyor. Zor zamanların da farkındayız. Kolay zamanların da farkındayız. Pek çok krizi pek çok önümüze gelen türbülansı doğru siyasetler üreterek açma deneyimine sahip bir siyasi kadroyuz. Son aylarda ortaya çıkan sıkıntıları da aşabilecek mekanizmaları üretmeye çalışıyoruz. Siyasetleri üretmeye çalışıyoruz. Şunun bilinmesini isterim tabii ki AK Parti MYK'sı bu sıcak gündemle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Dediğim gibi bu enstrümanların hepsi masadadır."