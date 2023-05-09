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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'e tepki göstererek "İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz. İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye saldırarak 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz" açıklamasında bulundu

Giriş: 09.05.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e kınama
HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz. İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye saldırarak 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz'' ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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