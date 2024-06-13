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        Haberler Gündem Teyit AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması - Son dakika haberi

        Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:06
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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır" açıklamasında bulundu.

        Çelik şunları kaydetti: "Sayın Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.

        Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sayın Özel'in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."

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