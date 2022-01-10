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AK Parti MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; "Kazak kardeşlerimize bir kez daha taziyelerimizi sunuyoruz. İnşallah kısa zamanda bu günleri atlatarak Kazakistan yine istikrarlı ve güçlü dönecektir diye temenni ediyoruz.

Bugün Çalışan Gazeteciler Günü, hepinizin gününüzü kutluyorum. Dünyada giderek bu hakikat ötesi denilen enformasyon bombardımanı altında gerçeğe ve gerçek habere ulaşmak daha da kıymetli hale geldi.

Gerçekten işini iyi yapan gerçek gazetecilerin demokrasiye katkılarının yanı sıra insanlığın yalanlardan korunması bakımından giderek artan bir işlev ortaya koyduğunu görüyoruz.

Geçen zaman içerisinde çok üzüldüğümüz olaylar oldu. Çeşitli arkadaşlarımız burada saldırıya uğradı. Pek çok arkadaşımız büyük risklerle, tehditlerle karşı karşıya kaldı. Hepsine geçmiş olsun diliyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Geçenlerde sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon programında hükümetimiz, partimizle ilgili gerçekle alakası olmayan iftira niteliğinde iftirada bulundu. Ona hem TBMM Başkanımız hem de Ulaştırma Bakanımız gereken cevabı verdiler. Siyasette rekabet olacaktır. Demokratik rejimlerde tabii ki farklı görüşler olur. Fakat burada başka bir şey var siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürmek, insanları hedef gösteren, çeşitli meslek gruplarını hedef göstermek anti demokratikliği besliyor.

Sayın Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenlerin hedef gösterildiği bir konuşma yaptı. Sırf AK Parti'ye oy veriyorlar diye hedef göstermek anti demokratik eğilimlerin ortaya çıkmasına dair kutuplaştırma siyasetidir. Seçilmiş hükümetin emrindeki bürokratlara, seçilmiş hükümetin talimatlarını dinlememe tavsiyesinde bulundu.

Anayasal düzen, yasalar, demokratik ortaya çıkmış siyasi meşruiyetin bileşeni yüksek meşruiyet ortaya çıkarır. Darbelere, vesayete karşı olmamız en başta millet iradesiyle kurulan demokratik meşruiyetin harap edilmesinden dolayıdır.

CHP LİDERİNİN DİNLEME İDDİALARINA TEPKİ

Hükümeti dinleme diye emir vermenin dünyadaki siyasi örnekler de dikkate alındığında ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Yassıada zihniyeti dendiğinde bu arkadaşlarımız büyük alınganlık gösteriyor. Bu kadar zaman geçmesine, bedel ödenmesine rağmen insanların dini değerlerine, demokratik değerlere saldırının adresi olarak siz gösteriliyorsunuz.

En son grup başkanvekiliniz çocukların din eğitimi almasına saldırdı. Bunu ortaçağ zihniyeti gibi aşağılama zihniyetiyle zikredilmesi, ne kadar demokratik bir üslubun içerisine kendini göstermeye çalışırsa çalışsın aşağıdan yukarıya çıktığını görüyoruz. Siz bol bol demokrasi dediğiniz halde terör örgütü ile yanaşık düzen kurarsanız, terör örgütünün terör örgütü olduğunu söylemiyorsanız demokrasiyi çalmış oluyorsunuz.

Biraz daha sağduyulu, makul, toplumun değerleriyle barışık, toplumu mühendislik faaliyetiyle şekillendirmeye çalışmayan siyaset dili kurmak bu kadar zor olmaması gerekir. Biraz yol gidildikten sonra ilk kritik kavşağa gelindiğinde maalesef bu eski zihniyet tekrardan kendisini gösteriyor.

Sayın Kılıçdaroğlu devletin güvenlik güçlerinin kendisini dinlediğini iddia ediyor. Bir evrak, belge koyması, delil sunması veya bu kanaate nasıl vardığını toplumla ciddi şekilde paylaşması gerekir. Arkasından partimizi dinliyorlar, daire başkanlarımızı dinliyor dediler. İşte bizim yıkım, kaos siyaseti dediğimiz şey budur.

Bu arkadaşlarımız kutuplaşmadan bahsettikleri zaman asıl kutuplaşmayı toplumun değerleri ile kendi kutuplaşmalarının yapısal bir sorun haline geldiğini ve bu yapısal sorunu çözmeleri gerekiyor. Sürekli olarak toplumun kazanımlarına saldırıyorlar. Anlaşılıyor ki, bu kazanımları ellerine fırsat geçerse altüst etmeyi bekleyen pek çok kişi var.

Bu dili o kadar rahat, o kadar kolay bir biçimde kullanıyorlar ki, bu kadar üzerinde tarih geçmesine rağmen birilerinin akılla, makul bir şekilde, düşünce ile siyaset yapmadığını, kin ve hesaplaşmayla siyaset yaptığını görüyoruz. Bu sözlerin nereye gittiğini görünce 'sandıkta hesaplaşacağız' diyorlar. Bahsettiğiniz şey sandığa giden yolu tarif eden bir yol değil. Bu arkadaşlarımız en çok milletin değerleri ve kazanımlarıyla ortaya çıkan yapısal sorunları, bitmek tükenmek bilmeyen kin siyasetini iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Makul siyasetten, demokratik siyasetten herkes kazanır.

KAZAKİSTAN'DAKİ PROTESTOLAR

Kazakistan'daki durumu yakın takip ediyoruz. 2-3 Ocak'ta başlayıp 5 Ocak'ta hükümetin istifasıyla ortaya çıkan tablo hepimiz için üzüntü verici olmuştur. Kazakistan'la çok köklü ilişkilerimiz var. En son gelinen noktada Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmuş olması, önümüzdeki on yıllara dönük olan vizyon son derece kıymetlidir.

Kazakistan'ın kendine has özellikleri, doğal zenginlikleri, Kazak halkının birikimi Kazakistan'a özel bir yer vermiştir. Ortaya çıkan tabloyu yakın şekilde takip ediyoruz. Arzumuz, temennimiz Kazakistan'ın barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı günlerin geride bırakılmasıdır. Şartlar ne olursa olsun Türkiye her zaman Kazakistan'ın yanında yer alacaktır.

İlk olay olduğunda Batılı haber ajansı bunu Türk Devlet Teşkilatı'nın çöküşü olarak nitelendirdi. Daha sonra birileri çıktı 'Erdoğan Kazakistan'da kaybetti' diye küçük akıl sergiledi. Cumhurbaşkanımız Kazakistan'ın bütünlüğünü, huzur içinde olmasını kendi kazanımı olarak görür. Birilerinin her olay ortaya çıktığında 'Türkiye kaybetti, Türkiye kazandı, Erdoğan kaybetti, Erdoğan kazandı' demek kötü bir siyaset anlayışının ürünüdür, provokatif yaklaşımlardır.

Herkesin zengin olmasının bizim zenginliğimize katkı sağlayacağını söyledik. Tabii ki isterdik güney sınırımızda komşuların huzurunu sağlayacak, halkın iradesi konusunda yönetim gelişmelerini. Güney sınırımızda Cumhurbaşkanımız güçlü şekilde bu olayların çıkmaması, daha sakin geçişin sağlanması için çaba ortaya koymuştu, maalesef olaylar başka yöne gitti.

Sonuçta hem Cumhurbaşkanımız hem Türkiye Cumhuriyeti Kazak halkının kazanımını kendi kazanımı olarak görür. Bunun dışındaki yaklaşımların hepsi provokatif yaklaşımlardır.

Avusturya'nın bir başkanı vardı. Bu şahıs ırkçılığı, İslam düşmanlığı, göçmen düşmanlığı ile öne çıkmış bir şahıstı. Daha sonra yolsuzluk üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Bütün siyasi hayatını Türk, Türkiye, İslam düşmanlığı üzerine kurmuş şahıstı. Bu şahsın Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi'nin başına geleceğine dair bir haber var. Konseyin başkanı bunu açıkladı. Bu bir sivil toplum kuruluşu, kendi bilecekleri bir iş.

Bu teşkilatlar esasında Yahudi soykırımına karşı mücadele sergiliyorlar, geçmişteki acıların yaşanmaması için. Irkçılık ve Yahudi karşılığı ile mücadeleyi kendi faaliyet alanının merkezine koyuyorlar. Bunları yaparken Yahudi, Müslüman, göçmenleri topyekûn hedef alan Nazi zihniyeti, aşırı sağcılar olduğunu biliyoruz. Geçmişteki zalimane yaklaşımları bugün Türk ve Müslümanlara koymak için pusuda bekliyorlar.

Dolayısıyla bu aşırı sağcılığa ve Nazi anlayışına topyekûn mücadele edilmesi gerekir. Şimdi bu şahsın böyle bir kuruluşun başına gelmesi bu mücadeleye zarar verecektir. Bu şahıs fişleme faaliyetlerinden tutun da, hoşgörüyü genişleten yasayı engelleyen bir şahıs olarak ortaya koydu.

Yerleşim yerleriyle ilgili olarak İsrail'de olumsuz gelişmeler devam ediyor. En son Kudüs Belediyesi'ne bağlı yeni birimin kurulmasına dair 5 yerleşim yerine ona verdi. Bunlar iki devletli çözüm perspektifini imha eden yaklaşımlardır. Bunu bir kere daha kınıyoruz. BM'nin daha güçlü bir ses çıkarmakla kalınmaması gerektiğini, birtakım hukuki tedbirlerle engellenmesi gerektiğini ifade ediyoruz."

SORULAR VE YANITLAR

(Macron'un Türkiye açıklaması) "Türkiye'nin faaliyetlerinin Avrupa medeniyetiyle uyuşmadığını söylüyor. Sayın Macron şunu unutmasın, Türkiye'nin faaliyetleri herhangi bir emperyal niyet içermiyor. Hem kendi menfaatleri hem de bölge ve çeşitli kıtalarda izlediğimiz politikalarla ilgilidir. Sayın Macron'un dış politika perspektifi neden Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuştur? Fransız yargısı, Fransız istihbaratının DEAŞ ve PKK ile ilişkilerini devlet bilgisi dahilinde geliştiğini iddia ederek yargı sürecini başlattı. Bu ilişki biçimi sayın Macron'un kafasındaki Avrupa medeniyetinin neresinde? Libya'da Hafter güçlerine destek verdi, Hafter arkasında birçok toplu mezar bıraktı. Sayın Macron'un Avrupa medeniyeti anlayışının neresine düşüyor bu durum? Fransız sömürgesinden önce Cezayir milleti olmadığını söylemişti. Bir ülkeyi millet olarak, medeni toplum olarak tanımlamak için Fransız sömürgeciliğini esas almak sömürgeciliği medeniyetleştirmek hangi medeniyet anlayışına denk düşüyor.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ MENFAATLARIMIZDAN VAZ MI GEÇELİM?"

Türkiye'nin siyasal İslamı yaymakta olduğundan bahsediyor. Bunu neye göre söylüyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatları koruduğu için bunu iftira atmak için söylüyor. Fransa dönem başkanlığını devraldıktan sonra Fransız ve AB bayrağı yanyana asılmıştı Parist'te. Paris'te aşırı sağcılar sayın Macron'un gözleri önünde AB bayrağı gönderden aşağı indirildi. AB bayrağının orada asılı olması Fransız değerleriyle bağdaşmıyormuş. Buna dair onlarca şey sayabilirim. Ne yapalım sayın Macron bizi medeni bulsun diye Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden vaz mı geçelim?"

Bu medeniyet anlayışını alt alta yazarak sayın Macron'a hediye ediyoruz. Yaptığı faaliyetlere bakın, o faaliyetleri çerçevelediği medeniyet anlayışı kendisinin olsun. Türkiye böyle bir medeniyet anlayışına sahip hiçbir zaman olmaz, olmayacaktır. Mahalle dayanışması ile medeniyet anlaşması olmaz. Bizim Azeri kardeşlerimize destek vermememiz, Ermeni saldırganlığı karşısında sessiz kalması, KKTC ve bizim Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden vazgeçmemiz gerekir sayın Macron'a göre. Biz bunu yapmayacağız. Afrika'da bütün suçlardan dolayı özür dilemesi gerekiyor. DEAŞ ve PKK terör örgütüne Fransız istihbaratının devlet yetkililerinin bilgisi dahilinde verdiği destekten ötürü özür dilemesi gerekiyor."

(HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafı) "Sayın Şentop yüce Meclis'in başkanı olarak bir milletvekilinin bir PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra, sayın Şentop yüce Meclis'in asaletini, onurunu korumak için gerekli açıklamayı yapmıştır. Sayın Meclis başkanımızı buradan tebrik ediyoruz. Dünyanın hiçbir d emokrasinde egemenliğini yok etmek isteyen, d emokrasisini, hukuk devletini yok etmek isteyen terör karşısında tavizsiz davranmak durumundadır.

Geçmişte Kürt sorununun önünde siyasal katılım yok, siyasal katılma yolları olsa terör olmazdı diye geçmişte güçlü söylemler ortaya kondu. AK Parti hükümeti döneminde siyasal katılımın bütün kanalları açıldı. Bu şekilde konuşan ve onların takipçileri demokratik düzendeki katılım kanallarını demokrasiyi güçlendirecek, teröre karşı duracak şekilde mi kullandılar, yoksa 'PKK terör örgütü değildir' diyerek teröre destek vererek mi kullandılar?

"SAYIN MECLİS BAŞKANIMIZ YÜCE MECLİS'İN ONURUNU KORUMUŞTUR"

Bütün meseleler yüce Meclis'e getirilir, milletvekilleri bu çerçeve içinde meseleleri ortaya koyar, karşı tezleri dinlerler. Tam tersine yüce Meclis'in verdiği imkanlar, demokratik düzenin verdiği imkanlar, terörün propagandasının demokratik siyaset içerisinde yapılması gibi bir şeye dönüştürülmeye çalıştırıldı.

Dünyanın birçok tarafında çözüm süreçlerinden bahsedilir. Terörün meşrulaştırılması, demokratik değerlerin kesintiye uğratılması gibi çözüm süreci olmaz. Türkiye'de geçmiş zaman içerisinde, çözüm süreci, milli birlik ve kardeşlik sürecinde terör örgütlerinin Cumhurbaşkanımızın tabiriyle silahların gömülmesi ve ülkeyi terk edilmesine ilişkin bu yollar denendi. Siyasal katılma yolları açıktır, silah gayrimeşrudur diyeceklerine tam tersine silah çekenleri meşrulaştırmaya dönük siyasal aktivasyon içerisine girildi.

Kendine saygısı olan, egemenlik haklarına saygısı olan bir devlet buna müsaade etmez. AİHM'in de onayladığı Batasuna partisiyle ilgili karar vardır. Bu kararda bir terör örgütü üyesinin terörist cenazesine katılmasına, herşeyin gayri meşru olduğunu ilan etmiştir. Eğer terör örgütü başka siyasi partileri, grupları, terör örgütüne karşı olanları tehdit ediyorsa, o tip partiler terör örgütünün uzantısı olarak ortaya çıkan partiler buna sessiz kalıyorsa, o karar bunu da mahkum etmiştir.

Bu ortaya çıkan tablo nasıl bir çirkinlik içerisinde olduğunu net şekilde gösteriyor. Milletvekili sıfatı taşıyan kişinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği tablodur. Meclis Başkanımız yüce Meclis'in böyle bir lekeyi asla kabul edemeyeceğini ifade etti. Hukukun, Meclis'in üzerine düşeni yapacağını ifade etti. Meclis Başkanımızın yaptığı açıklama yüce Meclisimizin yüksek onurunun korunması açısından son derece önemli bir açıklamadır."

"SİYASİ CARİ AÇIKLARINI İFTİRA SİYASETİ İLE KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkoç'a suç duyurusu) "Bunlar sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak onun seçilmesinin meşruiyetine saldıran bir saldırı yapıyorlar. FETÖ Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edildikten sonra onlara destek verenlerin, adına Hizmet denilen cemaata devlet haksızlık yapıyor diyen kimdi? CHP Grup Başkanvekili. Bu tartışma daha uzun sürer. Keşke FETÖ hiçbir siyasetin polemiği olmasaydı. Sonuna kadar bu mücadelenin etrafında entegre siyaset herkes tarafından yürütülseydi. Bu kadar şehit gazilerimiz var. Birtakım kararlar alınmış. Buna meşru çerçevede devletin kendini savunma hakkı, demokrasinin kendisini savunma hakkı çerçevesinde birtakım kararlar alınmış. Çıkıyorsunuz öbürüne darbe demezken, hükümetin yaptığına darbe diyorsunuz. FETÖ'ye söyleyemediğinizi hükümete söylüyorsunuz.

Bütün bir devlet, millet büyük bir tehlike geçirdi. O gece, 15 Temmuz gecesi bunların öldürmek istediği kişi sayın Cumhurbaşkanımızdı. Havaalanında tankların yolu açarak yol verdiği kimse genel başkanlarıydı. Hani bir söz söylerken, değerlerimizde olmayan 'sen şunun Allahısın' gibi haşa kimse söylememesi lazım. Allah kelimesini bu şekilde yanlış, gayri meşru şekilde söyleyen bir tutum içine kimse girmemeli. Cumhurbaşkanımıza muhalefet yapacak anız, sonuna kadar gayri ahlaki bir tutuma savrulmaması gerekir.

Cumhurbaşkanımız da bu çerçevede bu çirkin söze karşılık dava hakkını kullanan bir irade ortaya koymuştur. Karşımızda bir muhalefet siyaseti yok, yıkım, kaos, Yassıada siyaseti var. Bunun yöntemlerini biliriz, kendini güncellemelerini çok iyi tanırız. Keşke bunları tartışmak zorunda kalmasak. Keşke karşımızda siyasi akılla, siyasi üretimle gelen bir muhalefet olsa. Siyaset üretiminde ortaya çıkan cari açıklarını bu şekilde hakaret siyasetiyle kapatmaya çalışıyorlar."