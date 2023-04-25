ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan Cuma saat 22.20 sıralarında motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan O.Ş. ile C.E, Bakırköy Adliyesine gönderildi.

Şüpheli C.E, savcılıkta verdiği ifadede, olay günü motosikleti kullandığını, arkadaki arkadaşının ateş ettiğini, kendisinin haberi olmadığını ve olaydan dolayı pişman olduğunu kaydetti.

Diğer şüpheli O.Ş. ise yakın zamanda cezaevinden çıktığını belirterek, olay günü ateş ettiği yerin seçim irtibat bürosuna çok uzak olduğunu savundu. Arada 300 metre mesafe bulunduğunu, oraya ateş etmiş olamayacağını öne süren O.Ş, hedef gözetmediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

Savcılık, iki şüpheliyi, "silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti.