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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, salı günü Meclis'te kapalı oturum düzenlenmesini teklif edeceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Meclis'i bilgilendirmesini teklif edeceklerini duyurdu.

AK Partili Bostancı gazetecilere İdlib'de yaşananlar ve Suriyeli göçmenlerin sınıra hareket etmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bostancı, İdlib'de şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajını iletti.

Meclis'te İdlib'de yaşanan olaylar üzerine kapalı oturum düzenlemesi hakkında konuşan Bostancı, "Meclis olarak biz bu gelişmeler karşısında kapalı oturum yapılmasını uygun görüyoruz. Fakat acilen Meclis'in toplanmasını gerektirecek durum söz konusu. Teklifimiz salı gün kapalı oturum yapılması" diye konuştu.

"Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesini isteyeceğiz" ifadelerini kullanan Bostancı "Burası demokrasinin kalbi, millet iradesinin tecelli ettiği yer. İdlib'deki duruma ilişkin Genel Kurul'da milletvekilleriyle bilgilerin paylaşılması gerekir. Kapalı oturum yapılması, serbest konuşulması esastır. Meclis Başkanı'na bu talebi sunacağız" dedi.

MÜLTECİLERİN DURUMU

Sınıra doğru harekete geçen Suriyeli göçmenlerin durumunu değerlendiren Naci Bostancı, "Daha fazla mülteciyi kaldırmamız mümkün değil. Mülteciler bizim tercihimiz değil. Türkiye olarak üstlendiğimiz yükümlülükler var. Mültecilerin büyük kısmı Türkiye'de kalmak için değil, Avrupa'ya geçmek için geliyorlardı. Mülteciler konusunda bıçak kemiğe dayandı. İstinat hattı doldu. Bu durumu onların değerlendirmesi gerekir" ifadelerini kullandı.