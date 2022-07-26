Ahsen daha 4 yaşındaydı! Kahreden acı!

Bursa İnegöl'de kaza, geçtiğimiz cumartesi günü saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan İnegöl'e giden Semih Sert idaresindeki otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi.
ANNE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Sert de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZADAN ÖNCE VİDEO PAYLAŞMIŞ
Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi. Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.
ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan çiftin cenazeleri, İnegöl ilçesine getirildi. İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, dün öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedilmişti.
AHSEN DE 3 GÜN SONRA CAN VERDİ
4 yaşındaki kızları Ahsen de, anne ve babasının ölümünden 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sert ailesinin yakınları, Ahsen'in acı haberiyle birlikte bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.
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