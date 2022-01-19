Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir mücadelesinde duygusal anlar yaşandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında mücadele, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık için durdu ve alkışlarla anıldı.

Ahmet Çalık'ın eski takım arkadaşı Serdar Gürler ise gözyaşlarını tutamadı.