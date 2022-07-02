Ağır yaralanan teğmen şehit oldu

İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Derecik ilçesinde Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralan Piyade Teğmen Halis Keskin’in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “02 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Halis Keskin, Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) acı haberi, Bursa´da yaşayan ailesine ulaştı.







BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre Hakkari´nin Derecik ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon sırasında Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in acı haberi, Bursa´nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi´ndeki baba ocağına acı haberi ulaştı. Şehidin ailesi acı haber ile üzüntüye boğulurken, şehit evine Türk bayrağı asıldı. Nazmiye- Kamil Mehmet Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Keskin'in 1 yıl önce evlendiği, eşi Elif Keskin'in 4 aylık hamile olduğu ve 1 hafta önce izinden birliğine döndüğü öğrenildi.

Şehidin naaşının, Hakkari´de yarın düzenlenecek törenin ardından Bursa´ya getirileceği, Büyükorhan Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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