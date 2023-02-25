Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: AFAD'dan açıklamalar

Son dakika haberi AFAD'dan açıklamalar

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulunuyor

Giriş: 25.02.2023 - 14:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AFAD'dan açıklamalar
AFAD'dan açıklamalar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulunuyor.

Tatar'ın açıklamaları şöyle:

"Bunu bağımsız bir deprem olarak görüyoruz. Bor'un Obruk beldesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle aynı bölgeye düşüyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin sonrasında 9 bin 470 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu çok büyük bir rakam. Düzenli bir azalma görmüyoruz. Bunun devam ederek, sona ermesini bekliyoruz. Artçı sarsıntıların 2 yıl sürmesini bekliyoruz. 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.

Dün Pütürge ve bugün Bor depremleri bize, büyük depremlerden sonra hasarlı binalardan uzak durmanın önemi var. Bu depremler hasarlı binalarda yıkıma neden olabiliyor.

Bölgede ciddi bir travma yaşanıyor. Sahada çalışan birçok arkadaşımız bu yönde bilgi veriyor. Psikososyal destek ekiplerimiz yardımcı olmaya çalışıyor.

Bir depremin önceden bilinmesi söz konusu değil. Sosyal medya üzerinden gelen bilgilere itibar edilmemesi çok önemli.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı
Eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı
Korkutan görüntüler! Çatlaklar arasında tıp eğitimi
Korkutan görüntüler! Çatlaklar arasında tıp eğitimi
Korkutan obruk! 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde
Korkutan obruk! 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde
İmamoğlu deprem çalıştayında konuştu: 100 binler...
İmamoğlu deprem çalıştayında konuştu: 100 binler...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.