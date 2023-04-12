Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

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Son dakika haberi Adnan Oktar ile birlikte 215 sanıklı davada cezalar onandı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onadı.

Giriş: 12.04.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adnan Oktar ile birlikte 215 sanıklı davada cezalar onandı! - Son dakika haberler
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DHA

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022'de verdiği kararda örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olan aralarında Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün de bulunduğu 14 sanık hakkında "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası vermişti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İNCELEDİ

DHA'da yer alan habere göre İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Ceza Dairesi, 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında kararını verdi.

VERİLEN CEZALAR ONANDI

126 mağdurun bulunduğu dosyada, örgüt lideri Adnan Oktar ile Alev Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna, Ulviye Didem Ürer gibi 14 örgüt yöneticisinin toplamda 8 bin 658 yıllık, diğer örgüt üyesi sanıkların da çeşitli oranlardaki hapis cezalarına dair istinaf başvurusunu reddine karar vererek, verilen cezayı onadı.

YARGITAY YOLU AÇIK

Kararda, Yargıtay yolunun açık olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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