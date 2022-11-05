Adem Asil'den altın madalya!

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası halka aleti finalinde Adem Asil, 14.933 puanla birinci olarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

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