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        Haberler Gündem DEPREM! Son dakika: Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

        Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlarda panik oluştu. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 08:53
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        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
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        AFAD, saat 08.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        Adana'nın Kozan ilçesinde deprem oldu.

        AFAD verilerine göre; deprem 5,5 büyüklüğünde ve yerin 11 km derinliğinde meydana geldi.

        Deprem çevre illerden de hissedildi.

        Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

        VALİ'DEN VE AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

        AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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        Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Prof. Şerif Barış, Habertürk TV'de depreme ilişkin, "Bu büyüklükteki artçıların devam edeceğini söylemiştik. Ama biz depremi çok çabuk unuttuk. Böyle bir deprem sonrası deprem hatırlanır oldu" diye konuştu.

        BİR METRUK BİNA KISMEN YIKILDI

        Adana'da Tufanpaşa Mahallesi'nde depremin etkisiyle ilçedeki metruk bir bina kısmen yıkıldı.

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