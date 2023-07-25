AFAD, saat 08.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde deprem oldu.

AFAD verilerine göre; deprem 5,5 büyüklüğünde ve yerin 11 km derinliğinde meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

VALİ'DEN VE AFAD'DAN AÇIKLAMA

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir. https://t.co/hGvpz59EJu — Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) July 25, 2023

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Prof. Şerif Barış, Habertürk TV'de depreme ilişkin, "Bu büyüklükteki artçıların devam edeceğini söylemiştik. Ama biz depremi çok çabuk unuttuk. Böyle bir deprem sonrası deprem hatırlanır oldu" diye konuştu.