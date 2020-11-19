Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, pompalı tüfekle markete girip, kasaya yöneldi. Kadın kasiyeri elindeki silahla tehdit eden şüpheli, 1500 lirayı gasp edip, marketten çıktı. Market çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.