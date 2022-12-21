ABD Ukrayna'ya Patriot yardımı yapacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'ye tarihi ziyaretine saatler kala ABD Dışişleri'nden önemli bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi desteği sağlayacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcı olan 24 Şubat tarihinden beri ilk kez Ukrayna'dan ayrılan ve bir başka ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Zelenskiy'nin Biden ve Kongre görüşmelerindeki en önemli konulardan birinin Patriot desteği almak olduğu biliniyordu.

ABD'nin bu yıl içinde Ukrayna'ya verdiği destek 48 milyar dolar olarak kaydedildi. ABD Kongresi, 45 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir paketi değerlendirmeye devam ediyor. Paket Kongre'den geçerse Şubat ayından bu yana ABD'nin sağladığı destek neredeyse 100 milyar dolar olacak.

Fotoğraf: AP