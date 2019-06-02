02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'de bulunan Pompeo bir yandan İran'a zeytin dalı uzatırken diğer yandan da ABD'nin duruşundan ödün vermemeye kararlı olduğunu vurguladı. ABD'nin İran'ın Ortadoğu politikasını değiştirmesi için baskı yapmaya devam edeceğini belirten Pompeo "Kendileriyle karşılıklı oturmaya hazırız ancak Amerika'nın İran'ın zararlı aktivitelerini durdurma çabaları devam edecektir" ifadelerini kullandı.İSVİÇRE: ARACI OLMAYA HAZIRIZ
Pompeo'nun Bellinzona kasabasında görüşmede bulunduğu İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ise son dönemde İran ile ABD arasındaki gerilimin arttığının farkında olduğunu belirtti. Cassis "İki taraf da baskıyı artırıyor ve bu durum bizi endişelendiriyor. İsviçre iki ülke arasında aracı rolünü üstlenmekten memnuniyet duyacaktır. Ancak bunun için iki tarafın da bize böyle bir talepte bulunması gerekiyor. İsviçre, İran'da şiddete yol açacak bir gerilim istememektedir.
TRUMP 'MÜSAİTİM' DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta İran'la ilgili olarak "Konuşmak istiyorlarsa müsaitim" açıklamasında bulunmuştu. Ancak ABD medyası söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için bazı ön koşulların olabileceğini bildirmişti. Bunun yanında Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı da yine geçen hafta İran'ın ABD çıkarlarına saldırması durumunda çok hızlı bir cevap alacağı tehdidinde bulunmuştu. Pompeo'nun son açıklamasında 'ön koşulsuz' görüşmeye hazır olduklarını söylemesi önümüzdeki dönemde İran-ABD arasındaki tansiyonun düşme ihtimalini artırdı.
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