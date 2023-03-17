A Milli Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, aynı gün saat TSİ 17.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından saat TSİ 18.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 19 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, 20 Mart Pazartesi günü EURO 2024 Elemeleri ve kampın başlangıcına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantı saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman?

Türkiye - Ermenistan müsabakası, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Ermenistan karşılaşmasının hemen ardından THY'ye ait uçakla Erivan'dan Bursa'ya geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncumuz, 27 Mart Pazartesi günü saat 16.15'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat 17.00'de yapacak.

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 28 Mart Salı günü oynanacak olan Türkiye - Hırvatistan maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.