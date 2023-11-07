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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı

        Son dakika haberi 66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı

        66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonu kapsamında; 715 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 08:29 Güncelleme: 07.11.2023 - 08:38
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        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
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        66 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonu kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 715 şüpheli gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada Mercek operasyonu hakkında bilgi verdi.

        İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından; İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van'da olmak üzere 66 ilde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı.

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        Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler:

        İstanbul'da 116 tabanca 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 149 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        İzmir’de 33 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        Adana’da 25 tabanca ele geçirildi. 38 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        Konya’da 25 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

        Bursa’da 24 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        Mersin’de 24 tabanca ele geçirildi. 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        Gaziantep’te 23 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        Samsun’da 21 tabanca ele geçirildi. 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        YERLİKAYA: ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon hakkında, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

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