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Erzurum'da kaza, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Şehir dışında bulunan babasına ait otomobille gezintiye çıkan Hüseyin P. (14), sokakta oynayan Mehmet Erdem Aksu'ya (5) çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan çocuk yakınları tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ADLİYEYE ÇIKARILDI AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobili kullanan Hüseyin P.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin P., sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hüseyin P., yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ALLAH BÖYLE ACIYI KİMSEYE VERMESİN" Bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Mehmet Erdem Aksu'nun cenazesi ise, defnedilmek üzere Yakutiye ilçesi Çayırca köyüne götürüldü. Burada kılınan öğle namazı sonrası Mehmet Erdem Aksu, yakınlarının gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. Güçlükle ayakta durabilen ve cenaze boyunca ağlayan 2 çocuk babası Fahri Aksu, "Allah böyle acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.

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