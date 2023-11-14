Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!

        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, otomobille çarptığı 5 yaşındaki Mehmet Erdem Aksu'nun ölümüne sebep olan 14 yaşındaki şüpheli Hüseyin P., yurt dışı çıkışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da kaza, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Şehir dışında bulunan babasına ait otomobille gezintiye çıkan Hüseyin P. (14), sokakta oynayan Mehmet Erdem Aksu'ya (5) çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan çocuk yakınları tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ADLİYEYE ÇIKARILDI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobili kullanan Hüseyin P.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin P., sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hüseyin P., yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "ALLAH BÖYLE ACIYI KİMSEYE VERMESİN"

        Bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Mehmet Erdem Aksu'nun cenazesi ise, defnedilmek üzere Yakutiye ilçesi Çayırca köyüne götürüldü. Burada kılınan öğle namazı sonrası Mehmet Erdem Aksu, yakınlarının gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. Güçlükle ayakta durabilen ve cenaze boyunca ağlayan 2 çocuk babası Fahri Aksu, "Allah böyle acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzurum
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Habertürk Anasayfa