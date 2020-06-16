5 ilde daha maske takmak zorunlu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu getirilen illere ilişkin açıklama yaptı. Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasıyla birlikte maske zorunluluğu getirilen il sayısı 42'ye yükseldi.

"MASKESİZ MÜCADELE EDEMEYİZ"

Koca açıklamasında, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.

ZORUNLULUK GETİRİLEN 42 İL

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa

"ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE"

Koca, Twitter'daki bir başka mesajında "Maske ve mesafe kuralına uymayanları virüsle mücadeleye çağıralım" diyerek maske kullanımının önemini bir kez daha vurgulamıştı.

Bakan Koca, son vakalara ilişkin açıklamasında da artışların belli bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekerek "Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz" demişti.