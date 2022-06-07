4 çocuk annesiydi! Bir kadın daha öldürüldü!

Ankara'da son dakika kadın cinayeti haberi: 4 çocuk annesiydi! Bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü!

İHA

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Emirler semti Piyade Mahallesi 1976 sokakta, bir kadın daha erkek şiddetiyle hayatını kaybetti.

4 ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bilsen (49) boşanma aşamasındaki eşi Hatice Bilsen’i 4 çocuğunun gözlerinin önünde yanında getirdiği silahla ateş ederek öldürdü.

KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

İHA'da yer alan habere göre boşanma aşamasındaki karısını öldürdükten sonra Mehmet Bilsen, silahla kendini vurarak yaşamını yitirdi.

EŞİYLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Hatice Bilsen'in, bilinmeyen bir sebepten ötürü bir hafta önce eşinin evinden ayrılarak ağabeyinin evine geldiği öğrenildi. Bilsen'in, eşinin görüşme talebini reddettiği, ardından da cinayetin yaşandığı öğrenildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Hatice Bilsen ve Hüseyin Bilsen’in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.