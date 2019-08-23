3 yıldır kayıp! Küçük Yasin'in annesinden acı sözler

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü (28) ve Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan biri olan Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde Belkuyu Anaokulundan döndükten sonra evlerinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Küçük Yasin'i bulamayan ailesi, jandarma, AFAD ve köylülerden yardım istedi. Yaklaşık 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken, kaymakamlık tarafından aramalar 24 gün sonra sonlandırıldı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.
Anne Ümmü Şahin, oğlunun kaybolmasından sonra hayatlarının altüst olduğunu anlatarak, "Hep onun acısıyla yaşıyoruz. Her bayramda kapıda, pencerede çocuk beklemekten yoruldum. 4 çocuğum daha var, onlara bakıyorum bir Yasin’ime mi bakamayacaktım" dedi.
"OĞLUMUN MEZARI OLSUN İSTİYORUM"
Artık hayattaki tek isteğinin çocuğuna ait bir iz olduğunu belirten acılı anne Şahin, "Ben oğlumun dirisi olmazsa ölüsünü istiyorum. Artık bir mezarı olsun, her gün gidip duasını okuyayım. Şimdi hiçbir şey yok elim kolum bağlı” şeklinde konuştu.
"5 AYLIKKEN HAYATA TUTUNDU, 6 YAŞINDA HAYATTAN KOPARDILAR"
Yasin'in beş aylıkken beyin ameliyatı olduğunu ve yaşamak için yüzde 20 şansı olduğunu belirten Anne Ümmü Şahin, "5 aylıkken hayata tutunan oğlumu, 6 yaşına geldiğinde hayattan koparmış olabilirler. Ben bunun üzerine gidilmesini istiyorum. Özellikle Yasin için diğer çocuklarım ağlıyor psikolojileri de bozuldu" ifadelerini kullandı.
"ONUN EKSİKLİĞİ GİTMİYOR"
3 yıldır gözyaşlarıyla oğlunu bekleyen Şahin, "Elbiselerine sarılmaktan, fotoğraflarına bakmaktan artık yoruldum. Yasin’im olsun da ona sarılayım, doya doya kokusunu içime çekeyim doya doya sarılayım. Çok bir şey istemiyorum kendi çocuğumu istiyorum. Diğerleri gibi onunda dizimin dibinde oturmasını istiyorum onun eksikliği gitmiyor" diye konuştu.
Yasin Şahin’in 3 yıldır bulunamaması nedeniyle Belkuyu Mahallesi sakinlerinin çocukları için endişe duyduğu öğrenildi.
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