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Kocaeli'nde tüyler ürperten olay, dün saat 14.45 sıralarında, Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

DOKTORLARI TEKME TOKAT DÖVDÜLER DHA'da yer alan habere göre Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen hasta ve hasta yakınları bilinmeyen nedenle tartıştıkları aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.'ye saldırıp tekme tokat dövdü.

3 DOKTOR TEDAVİYE ALINDI Olayın ardından 3 doktor ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedaviye alındılar. Doktorların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI, 1'İ ARANIYOR Olayın ardından saldırganlardan 2'si yakalanıp gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. REKLAM

SAĞLIK BAKANI KOCA, AÇIKLAMA YAPTI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darp edildi.

"TUTUKLU YARGILANACAKLAR" Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu üç kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam" ifadelerini kullandı.