Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

27 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları az önce açıklandı. Açıklanan sonuçlarına göre Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları şu şekilde: 6 - 10 - 31 - 43 - 52 - 59

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.