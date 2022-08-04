14 yaşındaki Taha doğum gününde toprağa verildi!

Malatya'da, 29 Temmuz'da Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Kars'tan ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen Taha Duman (14), sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada elektrik direğinin yanında kirpi gördü.
AYDINLATMA DİREĞİNE DOKUNDU
DHA'da yer alan habere göre kirpiye bakarken eliyle direğe dokunan Taha, iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taha, hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Taha, 14'üncü yaş gününde toprağa verildi.
"BİR İZOLATÖRE BİR CAN GİTTİ"
Gözyaşlarıyla oğlunu toprağa veren Kamuran Önder Duman, "Oğlum hastaneye götürüldükten sonra ekip gelerek, direkteki arızalı olan 'fincan' adı verilen izolatörleri değişiyor. Bir izolatöre, bir can gitti. Oğlum olay sırasında 4 arkadaşıyla oyun oynuyor. Oğlumun akıma kapıldığı sırada diğer çocuklar da tutunsa belki hepsini kaybedebilirdik" dedi.
"DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ TOPRAK ATTIM"
Olay sırasında Kars'ta olduğunu, haber verilmesiyle Malatya'ya geldiğini belirten baba Duman, "Geldiğimde evladımın vefat ettiğini öğrendim. Buraya geldiğimde, evladımın doğum gününü kutlayacaktım. Doğum gününde evladımı toprağa verdim. Doğum günü hediyesi olarak oğlumun üzerine toprak attım" diye konuştu.
Taha Duman'ın kuzeni Berat Anıl Duman (10) da olay sırasında sokakta top oynadıklarını anlatarak, "Kirpi gördük. Taha, destek almak için elektrik direğine dokununca akıma kapıldı sonra da hayatını kaybetti" dedi.
"DOĞUM GÜNÜNÜ AĞLAYARAK KUTLADIK"
Taha'nın dayısı Serdar İncili ise "Yeğenim vefat ettikten sonra annesi 'Oğlumun doğum gününü kutlayamadım' dedi. Bunun üzerine pasta aldık ve cenaze aracı evin önüne geldiğinde tabutu açtılar. Pastadaki mumları yakıp, doğum gününü o şekilde ağlayarak kutladık.
Taha'nın babası da mezara indiğinde 'Gel oğlum gel. Senin doğum gününde vermem gerekirken, toprak atmak zorunda kaldım' dedi. Yaşanan acı anlatılacak gibi değil" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!