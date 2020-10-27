Son dakika haber: Pakistan'da okulda patlama! Ölü ve yaralılar var

Reuters

Bir polis memurunun yaptığı açıklamada, "Patlama, bilinmeyen kişilerin, plastik bir torbaya yerleştirdiği patlayıcıyla meydana geldi" dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, çoğu yanık izleri olan 7 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.