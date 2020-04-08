Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Meclis Genel Kurulu'nda infaz düzenlemesine ilişkin görüşmeler sürüyor. Görüşmeler sırasında MHP ile HDP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, "5 Kürt vatandaşı Diyarbakır’da kancıkça bir pusuda, şerefsiz katiller tarafından hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin" ifadeleri üzerine HDP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

Enginyurt'un bu konuşmasının ardından Meclis sıralarından tepkiler yükselirken, Meclis Başkan Vekili Levent Gök "Temiz dil kullanma gereği açıktır herkes açısından. Tüm arkadaşların Meclis'e uygun konuşmaları gerekir" uyarısında bulundu.

Levent Gök uyarısını sürdürürken, milletvekilleri arasında kavga çıktı. Grup başkanvekillerinin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Meclis Başkan Vekili Gök oturuma ara verdi.

Enginyurt ise Genel Kurul'dan partililerce çıkarılırken, sakinleştirilmeye çalışıldı.