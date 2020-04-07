07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'da Dumlupınar pazarı esnafı koronavirüsü salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz sebze dağıtıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Konya'daki semt pazarı esnafından da anlamlı bir katılım gerçekleşti. Zafer Samancı'nın haberine göre, merkez Selçuklu İlçesi'ndeki Dumlupınar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında pazarcılar pazarın belli bölgelerine 'ihtiyaç noktası' adı altında noktalar kurdu. Bu ihtiyaç noktalarına ise, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle iş yeri kapanan ya da işten çıkarılan ve zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak almaları için içinde çeşitli sebze ve meyvelerin bulunduğu poşetler bırakıldı.
'BİZ BİZE YETERİZ, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'
Pazar esnafı 'İhtiyacı olan alabilir' notu ile içinde başta domates, salatalık patates, soğan, çeşitli meyve ve yeşil sebzelerin bulunduğu poşetleri pazar içinde belirlenen 3 ayrı noktaya bıraktı. Pazar esnafından Halil Yasemin, "'Zor bir dönemden geçiyoruz. Bizde ecdattan gelen bir yardımlaşma geleneği var. Bu poşetleri alan kişi keyfinden değil yokluktan çaresizlikten alır. Evinde meyve yiyemeyen evladını düşünen bir babanın halini ben geçen hafta bu pazarda gördüm içim yandı tutuştu. Pazar esnafımız böyle bir karar aldı. Hepsinden Allah razı olsun bende bu güzel yardımlaşmaya katıldım" dedi.
Yine Dumlupınar pazar esnaflarından olan Turgut Yenice de, "Biz bize yeteriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu poşetler azaldıkça biz yerine yenilerini koyuyoruz. Sebze, meyve girmeyen ev kalmasın Herkes üzerine düşerni yapacak. Çok şükür yapıyor da Aslında bizim bu yaptığımızın abartılacak bir yanı yok. Olması gereken bu bize yakışan bu" şeklinde konuştu.
VATANDAŞLAR DA BİRER POŞET BIRAKTI
Pazarcıların yaptığı bu dayanışma örneği ise, vatandaşlar tarafından taktirle karşılanırken, kimi vatandaşlar aldığı sebze ve meyvelerden birer poşet fazla alarak yardımlaşma noktasına bırakarak pazarcılara destek verdi.
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