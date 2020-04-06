Son dakika haber! İstanbullular evde kaldı! Toplu taşıma ve trafikte güven var

HABERTURK.COM / DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında bulunan toplu taşımada maske takma zorunluluğuna vatandaşların uyduğu görüldü. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti. Maskesi bulunmayan vatandaşlara da metrobüs duraklarının girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından maske verildi. Görevliler vatandaşlara maskesiz yolculuk edemeyeceğini de belirterek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HERKESİN KURALA UYDUĞUNU GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ

Altunizade Metrobüs Durağını kullanan bir vatandaş, "Böyle bir karar alınması iyi oldu. Herkesin bu kurala uyduğunu gördüm. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.

TRAFİK DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik verilerine göre ise, İstanbul'da saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 13 seviyelerinde gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde hafif trafik hakimken, diğer kritik noktalarda trafik akıcı seyrediyor.