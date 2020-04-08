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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs için acil eylem planı oluşturdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronovirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülmesi için bundan sonra alınacak tedbirlerin takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi, hastalığın yayılmasının önlenmesi için personelleri bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almak için Kovid-19 ve Pandemik (Bulaşıcı) Hastalıklar Acil Eylem Planı oluşturdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan eylem planı doğrultusunda hareket edilmesi ve personellere bilgilendirme yapılarak tebliğ edilmesi için tüm birimler ve ilçe emniyet müdürlükleri bilgilendirildi. Eylem planı, Koronavirüs nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Nasıl mücadele edebiliriz? İş yerlerinde neler yapmalıyız? Çalışanlarımızın sağlığını nasıl korumalıyız? başlıkları altında personelin iş ile ilgili faaliyet sahası içerisinde alınacak acil durum tedbirlerini kapsıyor.

PLANDAN, KOVİD-19 VE PANDEMİK HASTALIKLAR EKİPLERİ SORUMLU

Açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde tüm birimlerde oluşabilecek acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek ve acil duruma kontrollü bir şekilde müdahale edilmesini amaçlayan eylem planından aksaksız yürütülmesinden Kovid-19 ve Pandemik Hastalıklar Ekipleri sorumlu olacak.

Alınacak önlemler ise, is sağlığı (İSG) kurulunun bulunduğu yerlerde kurul tarafından, diğer yerlerde ise, emniyet müdürlüğü veya koordinesinde, bulunması halinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğetimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip tarafından yürütülecek.

21 SAYFALIK PLANDAN...

Plan kapsamında yapılacak 21 sayfalık eylemlerden bazıları ise şöyle sıralandı:

- Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş uyarıları yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi,

-Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi, mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizsyonu yapılması,

-Servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması,

- Araç girişlerine el dezenfektanlarının konulması,

- İşe başlamadan önce personellerin tek tek ateşi ölçülerek ateşi normal görülen personelin, dezenfektan işlemi yapılarak çalışma alanınan geçmesine izin verilmesi, yüksek ateşi bulunan personellerin kayıtlarının tutulması, iş yeri hekimine yada ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi,

- Kurum çalışma saatleri ve vardiyalarına göre belirlenmiş aralıklarla ateşleri ölçülen ve yüksek ateşi olan personellerin kayıtlarının tutulup takibinin sağlanması,

- Riskli görülen personelin diğer personelden ayrı tutularak izole edilmesinin sağlanması, temas halinde bulunan veya yakın ortamda çalışan personelin de ayır bölgede izole edilmesinin sağlanması ve kontrol altında tutulması, iş verene bilgi verilmesi,

- Riskli bulunan personellerin ambulans (112) ve Koronavirüs Danışma Hattı'na (184) haber verilerek personelin sağlık kurumuna bildirilmesinin sağlanması,

- Kurum içi gerekli olan dezenfektan, maske, eldiven vb. mazlemelerin takibinin yapılması ve ihtiyaçların tedarik edilmesi için talepte bulunulması,

- Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalara katılmak ve çalışmaların yürütülmesi,

- İş yerinde hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaların yürütülmesi,

- Acil durum planına katılarak bu planın güncel tutulması...

2 BİN 478 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerince, 28 Mart-7 Nisan arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, Kovid-19 salgını tedbirlerine uymayan, 82'si 20 yaş altı 2 bin 478 kişiye, toplam 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası uygulandı. Tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan 97 iş yeri mühürlenirken, 48 araç da trafikten men edildi.

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