AA

İstanbul'da son bir haftada hastalıklardan korunmak için saf alkol içerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi. 3’ü ağır olmak üzere 34 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri ise sürüyor. Türkmen uyruklu oldukları belirlenen kişilerin 'ispirt' denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri öğrenildi.

İstanbul'da son bir haftada Türkmen uyruklu çok sayıda kişinin, kaçak alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendiği ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Zeytihburnu, Başakşehir, Güngören, Esenyurt ve Fatih’de son bir haftada 20 Türkmenistan uyruklu kişi iddiaya göre sahte içki kullandıkları için hayatlarını kaybetti. Çeşitli hastanelerde 3’ü ağır olmak üzere 34 Türkmenli, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ÖNCE ÜSTLERİNE SÜRDÜLER

Peş peşe yaşanan zehirlenmelerin ardından, polis harekete geçti. yapılan çalışmalarda Türkmenistanlıların hastalıklardan korunmak için 'ispirt' denilen ve saf alkol vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri öğrenildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçak alkolle ilgili ölümlerinin artması üzerine ilçe polisleri tarafından soruşturmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Zeytinburnu’nda 2 , Güngören’nde 2, Başakşehir’de ise Türkmen asılı 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devamında ise Büyükçekmece’de bir alkol imalathanesi bulundu. Düzenlenen operasyonlarda toplam 11 kişi kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda elde geçirilen alkol ürünlerinin birbirinden farklı olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden ve hastanede tedavi altına alınan kişilerin farklı noktalardan alkol aldıkları anlaşıldı. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.